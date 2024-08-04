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Зараз триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці, - Міненерго

Фото: зараз триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Зараз триває наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія в енергетичній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника.

"Після значних обстрілів об'єктів цивільно-енергетичної інфраструктури відбувається найбільша за історію України ремонтна кампанія. Це як об'єктів генерації, так і об'єктів розподілу та транспортування електричної енергії для кінцевих споживачів", - сказав він.

Колісник зазначив, що це потрібно для максимальної підготовки до наступного опалювального сезону, щоб максимальна кількість обладнання була готова до періоду максимального споживання.

Він наголосив, що зараз все одно продовжуються регулярні обстріли енергетичних об’єктів, зокрема в Донецькій та Дніпропетровській областях. Ці атаки відбуваються майже щодня.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що завдяки цілодобовій роботі українських енергетиків вдалося стабілізувати роботу енергосистеми.

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