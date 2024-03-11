UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зараз саме час для дискусії про відправлення західних військ до України, - глава МЗС Литви

Фото: Габріелюс Ландсбергіс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Ouest-France заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його попросили прокоментувати те, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну викликала серйозні дебати.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - відповів Ландсбергіс.

Він наголосив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Володимира Путіна".

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", - додав глава МЗС.

Заява Макрона

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЛитваЕммануель МакронДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України