Зараз саме час для дискусії про відправлення західних військ до України, - глава МЗС Литви

Його попросили прокоментувати те, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну викликала серйозні дебати.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - відповів Ландсбергіс.

Він наголосив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Володимира Путіна".

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", - додав глава МЗС.

Заява Макрона

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи.