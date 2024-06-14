Зараз "ключова стадія". Остін заявив про необхідність збільшення постачання зброї Україні

За його словами, Україні необхідно збільшити постачання озброєння, оскільки війна в Україні вступила в "ключову стадію".

"Нам необхідно робити більше на цьому напрямку. Настала ключова стадія (у війні - ред.), і Україні необхідно поповнити свої запаси озброєнь", - сказав він.

Окрім цього Остін заявив, що Путін не має права ставити Києву умови про мир.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", - сказав Остін.

Повторний наступ РФ та ескалація на лінії фронту

У травні 2024 року Росія розпочала новий наступ на Харківську область. 10 травня російські війська почали обстріли позицій української армії в напрямку Вовчанська, намагаючись прорвати лінію оборони. Цей наступ є частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на створення буферної зони вздовж кордону для захисту своєї території від можливих українських атак.

20 квітня цього року Палата представників США затвердила пакет фінансової допомоги для закупівлі озброєнь для Збройних сил України. Після цього документ був затверджений Сенатом і підписаний президентом Джо Байденом, що дало змогу оперативно спрямувати кошти на військові потреби України.

Звдяки поставкам західного озброєння, Сили оборони України змогли зупинити просування російських військ у напрямку Харкова, значно зміцнивши свої оборонні позиції та завдавши серйозних втрат противнику.

США дозволили українським військовим завдавати удари по території Росії зі своєї зброї, окрім балістичних ракет ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.