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Заради нафти. Саудівська Аравія хоче підвищити безпеку судноплавства у Перській затоці

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Неділя 18 червня 2023 05:53
Заради нафти. Саудівська Аравія хоче підвищити безпеку судноплавства у Перській затоці Фото: Саудівська Аравія хоче підвищити безпеку судноплавства в Перській затоці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Саудівська Аравія має намір спільно з Іраном посилити безпеку судноплавства у Перській затоці.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я хотів би наголосити на важливості співпраці між двома країнами в галузі регіональної безпеки, особливо безпеки морського судноплавства. Важливість співпраці між усіма країнами регіону полягає в тому, щоб вона була вільна від зброї масового знищення", - заявив принц Фейсал.

Танкерний трафік через Ормузьку протоку в гирлі Перської затоки, через яку проходить п'ята частина світової нафти, став центром протистояння між Іраном та США, які останніми роками посилили свою військову присутність у регіоні.

Виступаючи після переговорів зі своїм іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахіяном у Тегерані, принц Фейсал також сказав, що саудівський король і наслідний принц з нетерпінням чекають, коли президент Ірану Ебрагім Раїсі прийме запрошення відвідати королівство.

Відновлення відносин Ірану та Саудівської Аравії

Іран та Саудівська Аравія домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин. Країни вирішили поновити роботу посольств. Міністри закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян та Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях конференції в Йорданії провели особисту зустріч.

Варто зазначити, що Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після того, як в Ер-Ріяді стратили проповідника шиїта.

Тегеран у свою чергу зробив низку різких заяв, а натовп демонстрантів напав на саудівське посольство у столиці Ірану та влаштував погром.

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Іран Саудовская Аравия
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