Ради нефти. Саудовская Аравия хочет повысить безопасность судоходства в Персидском заливе

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я хотел бы отметить важность сотрудничества между двумя странами в области региональной безопасности, особенно безопасности морского судоходства. Важность сотрудничества между всеми странами региона заключается в том, чтобы он был свободен от оружия массового уничтожения", - заявил принц Фейсал.

Танкерный трафик через Ормузский пролив в устье Персидского залива, через который проходит пятая часть мировой нефти, стал центром противостояния между Ираном и США, которые в последние годы усилили свое военное присутствие в регионе.

Выступая после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в Тегеране, принц Фейсал также сказал, что саудовский король и наследный принц с нетерпением ждут, когда президент Ирана Эбрагим Раиси примет приглашение посетить королевство.

Возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации дипломатических отношений. Страны решили возобновить работу посольств. Министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях конференции в Иордании провели личную встречу.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили шиитского проповедника.

Тегеран в свою очередь сделал ряд резких заявлений, а толпа демонстрантов напала на саудовское посольство в столице Ирана и устроила погром.