"Зарабатывали" почти 1 млн гривен ежемесячно. В "Укрзализныце" разоблачили коррупционную схему

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО "Укрзализныця". В течение полугода один из филиалов общества незаконно продавал щебень почти на миллион гривен каждый месяц.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник "Укрзализныци" требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За взятку он "гарантировал", что щебень будут продавать именно им.

Все это в обход прозрачных процедур. Причем торговля шла оптовыми партиями. Для передачи денег организатор сделки привлек посредника, который был задержан во время получения очередной взятки в размере 87 500 гривен.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК.

В рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ задержала на взятке участника коррупционной схемы (ssu.gov.ua)