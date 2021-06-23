ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Зарабатывали" почти 1 млн гривен ежемесячно. В "Укрзализныце" разоблачили коррупционную схему

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 12:47
"Зарабатывали" почти 1 млн гривен ежемесячно. В "Укрзализныце" разоблачили коррупционную схему Фото: СБУ задержала на взятке участника коррупционной схемы (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО "Укрзализныця". В течение полугода один из филиалов общества незаконно продавал щебень почти на миллион гривен каждый месяц.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник "Укрзализныци" требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За взятку он "гарантировал", что щебень будут продавать именно им.

Все это в обход прозрачных процедур. Причем торговля шла оптовыми партиями. Для передачи денег организатор сделки привлек посредника, который был задержан во время получения очередной взятки в размере 87 500 гривен.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК.

В рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ задержала на взятке участника коррупционной схемы (ssu.gov.ua)

Напомним, что вчера правоохранители разоблачили схему поставок несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця".

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця коррупция схемы
NEWS
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ