"Зарабатывал" на питании военных: в ВСУ разоблачили "схему" почти на 1 млн гривен

По информации правоохранителей, в январе-феврале 2019 года подполковник Вооруженных Сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для военной части.

Так, он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 тысяч 842 гривны, которые на самом деле к воинской части не поступили.

Как установило следствие, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия.

Сейчас подполковнику ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.