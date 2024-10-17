До ТЦК йти не потрібно. В "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів

Тепер подати заяву до підрозділів операторів безпілотників можна лише в кілька кліків. Для цього, українцям навіть не треба йти до ТЦК та проходити військово-лікарську комісію. Після подачі заяви у застосунку “Дія”, військовозобов’язаний повинен буде пройти співбесіду та підписати контракт. Базова військова підготовка буде проходити по тій спеціальності, яку обере резервіст.

За словами Федорова, рекрутинг у застосунку “Дія” нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У додатку за фільтрами, військовозобов’язаному треба обрати бригаду чи підрозділ, у який він хоче потрапити та надіслати одну чи декілька заяв.

“В межах Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот, навчили десятки тисяч операторів, які працюють за новою доктриною та щотижня уражають сотні одиниць ворожої техніки. Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифіковувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у "Дії" - логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні,” - зазначив Федоров.

Як записатись

Щоб подати заяву до Армії дронів через "Дію" потрібно оновити застосунок. Після цього натиснути "Сервіси" та "Вступити в Армію дронів", а далі обрати напрям.

Як зазначають у Мінцифри, для підрозділів рекрутинг у "Дії" - це можливість не лише швидко залучати бійців, але й "забронювати" потрібних кандидатів.