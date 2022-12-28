РФ може бити "Калібрами" навіть з пунктів базування: Гуменюк вказала на важливий нюанс

Російські війська можуть завдавати ракетних ударів навіть із пунктів базування носіїв ракет "Калібр". Хоча це небезпечно для самого ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, що атакувати ракетами типу "Калібр" з надводного та підводного носія вони можуть навіть з пунктів базування. Тому треба усвідомлювати цю небезпеку та розуміти, хоча це так само небезпечно і для цього пункту базування, але коли ж росіяни берегли те, що не їх", - пояснила вона.

Чорне море штормить

Нагадаємо, нещодавно Гуменюк розповідала про те, що наразі Чорне море "на боці України", оскільки наразі воно штормить, що не дає росіянам вивести свої кораблі з ракетами, тож ворог максимально завів своє угруповання у пункти базування.

Втім, вона зауважила, що це не привід розслаблятися, бо кораблі можуть повернутися. Оскільки це не настільки критичний шторм, який не дозволить взагалі виходити в море і виконувати завдання.

Додамо, що за останніми даними, в Чорному морі окупанти тримають на бойовому чергуванні до трьох кораблів.

Раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України.

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