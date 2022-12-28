ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ може бити "Калібрами" навіть з пунктів базування: Гуменюк вказала на важливий нюанс

Новость на русском →
Чорне море, Середа 28 грудня 2022 15:53
РФ може бити "Калібрами" навіть з пунктів базування: Гуменюк вказала на важливий нюанс Фото: "Калібри" з Чорного моря росіяни можуть запускати навіть з пунктів базування (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть завдавати ракетних ударів навіть із пунктів базування носіїв ракет "Калібр". Хоча це небезпечно для самого ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, що атакувати ракетами типу "Калібр" з надводного та підводного носія вони можуть навіть з пунктів базування. Тому треба усвідомлювати цю небезпеку та розуміти, хоча це так само небезпечно і для цього пункту базування, але коли ж росіяни берегли те, що не їх", - пояснила вона.

Чорне море штормить

Нагадаємо, нещодавно Гуменюк розповідала про те, що наразі Чорне море "на боці України", оскільки наразі воно штормить, що не дає росіянам вивести свої кораблі з ракетами, тож ворог максимально завів своє угруповання у пункти базування.

Втім, вона зауважила, що це не привід розслаблятися, бо кораблі можуть повернутися. Оскільки це не настільки критичний шторм, який не дозволить взагалі виходити в море і виконувати завдання.

Додамо, що за останніми даними, в Чорному морі окупанти тримають на бойовому чергуванні до трьох кораблів.

Раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное море Черноморский флот Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну