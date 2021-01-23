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Запуск ракеты Falcon 9 отложили на сутки из-за погодных условий

США, Суббота 23 января 2021 17:18
Запуск ракеты Falcon 9 отложили на сутки из-за погодных условий
Фото: ракета Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Роман Тверденко

Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников. Помешали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

Специалисты готовят запуск ракеты многоразового использования на 24 января. Старт запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Ожидается, что в рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника. Это самое большое число спутников, которое компания запускала за один раз.

До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутники, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутники.

Напомним, в декабре ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7 корпорации спутникового онлайн-вещания в Северной Америке Sirius XM Holdings.

Кроме того, в ноябре SpaceX вывела на околоземную орбиту спутник Sentinel-6A Michael Freilich для изучения океана. Запуск спутника был частью программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства.

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