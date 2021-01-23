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Запуск ракети Falcon 9 відклали на добу з-за погодних умов

США, Субота 23 січня 2021 17:18
Запуск ракети Falcon 9 відклали на добу з-за погодних умов
Фото: ракета Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Роман Тверденко

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників. Завадили несприятливі погодні умови.

Про це повідомила компанія SpaceX в Twitter.

Фахівці готують запуск ракети багаторазового використання на 24 січня. Старт запланований на 17:00 за київським часом.

Очікується, що в рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутника. Це саме велике число супутників, яке компанія запускала за один раз.

До цього компанія за один раз виводила в космос тільки 64 супутники, а минулий рекорд був за індійської місією PSLV-C37, яка в 2017 році вивела на орбіту супутники 104.

Нагадаємо, в грудні ракета компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SXM-7 корпорації супутникового онлайн-мовлення в Північній Америці Sirius XM Holdings.

Крім того, в листопаді SpaceX вивела на навколоземну орбіту супутник Sentinel-6A Michael Freilich для вивчення океану. Запуск супутника був частиною програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства.

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