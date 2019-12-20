Запуск первого космического корабля Boeing провалился

Американская компания Boeing провалила первый запуск нового космического корабля Starliner, который не смог стыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Starliner стал первым кораблем, который был запущен в беспилотном режиме к МКС. Запуск был успешно произведен с мыса Канаверал во Флориде, но затем корабль не смог выйти на орбиту, которая позволила бы стыковаться с космической станцией.

Как сообщили в NASA, причиной провального запуска стала ошибка таймера космического корабля из-за чего капсула сжигала топливо слишком рано, что помешало достичь МКС.

"У нас сегодня действительно были некоторые проблемы. Когда космический корабль отделился от ракеты-носителя, мы не получили горения орбитальной установки, на который мы надеялись", - сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

В NASA отметили, что на данный момент корабль находится на стабильной орбите. Стыковка с МКС не планируется. На данный момент корабль пытаются вывести на орбиту, которая позволит Starliner вернуть на землю. В Boeing ожидают, что вернуть корабль на Землю удастся в течение 48 часов.

Напомним, в начале года в NASA заявили, что корабли Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы. По мнению аэрокосмического управления, указанные недостатки в кораблях CST-100 StarLiner (Boeing) и Crew Dragon (SpaceX) могут отразиться на безопасности полетов.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале декабря грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX состыковался с модулем "Гармония" Международной космической станции.