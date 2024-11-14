Запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні перебуває на фінальній стадії, - посол

Ізраїль вже передав Україні все необхідне для впровадження системи раннього оповіщення. Наразі її запуск перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука під час Kyiv Jewish Forum .

За словами Корнійчука, частину ізраїльської системи наразі вже використовується українськими бійцями. Зокрема мова йде про тривимірні радари ізраїльського виробництва, які можна придбати у великих обсягах.

Також посол розповів й те, що президент України Володимир Зеленський запропонував співпрацю голові ізраїльського уряду Беньяміну Нетаньяху в питанні знищення іранських дронів.

"Ми бачимо, що наші дві війни дуже сильно поєднані. У нас спільні партнери... і спільні вороги - Іран і його проксі, за якими стоїть Російська Федерація. Величезні склади російської зброї, свіжої, виробництва минулого року, були задіяні в Лівані. Я не здивуюся, якщо завтра там будуть знайдені північнокорейські ракети. Тому що це є частини однієї вісі зла на сьогоднішній день", - пояснив він.

Система раннього оповіщення

У червні 2022 року Корнійчук повідомив про бажання Києва придбати ізраїльську систему ППО "Залізний купол" або аналогічні засоби для захисту мирного населення від ракетних атак. Проте тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "Залізний купол" не є ефективним проти російських балістичних і крилатих ракет, які використовуються під час атак на Україну.

У січні 2023 року Корнійчук говорив про співпрацю з Ізраїлем у напрямі передачі технологій розумного оповіщення про загрози від ракет і дронів. На той час процес передачі вже тривав, і очікувалося, що систему буде запущено в Україні через певний час.

Як писало у лютому Haaretz, Ізраїль може надати Україні системи раннього сповіщення протягом шести місяців.