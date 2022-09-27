UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запуск газопроводу Baltic Pipe збільшить надійність поставок газу до України, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна розраховує підвищити надійність газопостачання після запуску газопроводу Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Водночас про конкретні цифри говорити поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка у Facebook.

"Запуск Baltic Pipe - це можливість і для України підвищити надійність газопостачання", - написав він.

Галущенко нагадав, цього року збільшили гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі. Також зросли потужності імпорту газу зі Словаччини. Тому коли запрацює на повну потужність інтерконектор між Словаччиною та Польщею, Україна зможе збільшити імпорт і через Словаччину

"Про конкретні цифри говорити поки зарано. Зима буде важкою, і прогнозувати споживання газу європейськими державами не варто", - додав міністр.

Нагадаємо, у Гданську 27 вересня відбулася церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща