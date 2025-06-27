Запровадження підвищующих коефіцієнтів до залізничних тарифів суперечить законодавству, - експерт

Введення підвищуючих коефіцієнтів до залізничних тарифів залежно від напрямку, яке наразі ініціює Укрзалізниця - це питання не тільки справедливості, але й відповідності законодавчому і регуляторному полю, яке є сьогодні в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.
"По-перше, система тарифів "Укрзалізниці" прив’язана до чітких географічних відстаней. Коли є намагання якимось чином обійти цей фактор, то це створює просто неринкові переваги для якихось портів, і платити за це мають в першу чергу вантажовідправники інших портів, що порушує поточне антимонопольне законодавство і взагалі нормальні принципи конкуренції. На мою думку, система, якщо вона запрацює, може бути оскаржена в суді, в Антимонопольному комітеті", - пояснив експерт.
Та найголовніше - що ця ініціатива допускає дуже багато різних зловживань, підкреслив Вовк.
"Незрозуміло, чому, наприклад, одним портам надається перевага, а інші мають за це платити. Тобто, це ящик Пандори, який дуже просто відкрити, але потім дуже складно закрити. Тому я думаю, це точно не той механізм, який може мати велике майбутнє. Якщо дійсно є бажання у влади чи у держави підтримки якихось пріоритетних зон чи пріоритетних напрямків, то є опрацьований вже механізм, який працював у минулому році, - це механізм через дотацію", - переконаний експерт.
За словами Вовка, саме таким чином було вирішено питання стимулювання вивезення з прифронтових територій. Він зрозумілий, зрозуміло, як ним користуватися, він відповідає законодавству, його можна використовувати. А ця історія з коефіцієнтами, по-перше, ще не була обнародувана, але вона виглядає дуже сумнівною.
Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) заявила, що запровадження підвищуючих коефіцієнтів до залізничних тарифів залежно від напрямку фактично є формою вибіркової дискримінації.
Вона створює штучну нерівність між споживачами послуг залізниці та суперечить основоположним нормам антимонопольного регулювання, тому Міністерство розвитку має відхилити цю ініціативу.
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