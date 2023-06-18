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Запропоновані прайс-кепи не покриють витрати "Енергоатому" на підтримку тарифу для населення, - екс-міністр

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 12:03
Запропоновані прайс-кепи не покриють витрати "Енергоатому" на підтримку тарифу для населення, - екс-міністр Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: Сергей Новиков

Цінові обмеження, запропоновані у проекті постанови НКРЕКП щодо зміни прайс-кепів на оптовому ринку електроенергії, не покривають витрати "Енергоатому" для виконання встановлених спеціальних обов’язків щодо тарифів для населення (ПСО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Ольгу Буславець в Facebook.

"Пропозиція департаменту енергоринку НКРЕКП полягає в підвищенні максимального рівня ціни до 2714 грн/МВт·год в години мінімального навантаження та 5428 грн/ МВт·год в години максимального навантаження. Таким чином максимально можлива ціна базового навантаження РДН становитиме 4 523 грн/МВт·год", - написала Буславець.

Окремо екс-міністр звернула увагу на пропозицію по рівню мінімального прайс-кепу, а саме мінімально можливої ціни. Так, департамент НКРЕКП пропонує встановити його на рівні 1152,8 грн/МВт·год.

"Такий рівень насправді не покриває витрати Енергоатому для виконання встановлених спеціальних обов’язків щодо тарифів для населення (ПСО). Тобто такий рівень мінімальної ціни буде продовжувати створювати суттєвий фінансовий дисбаланс всієї енергосистеми", - зазначила вона.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

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