Запреты и суеверия во время проведения Чемпионата Мира в Катаре

21 ноября в Катаре начнется чемпионат мира по футболу, который в этот раз будет необычным. Во-первых, турнир впервые будет проходить зимой, а не летом. Во-вторых, фанам придется принимать во внимание строгие законы принимающей гостей страны. Подробнее об этом и многом другом, что стоит знать о чемпионат мира по футболу-2022, вы найдете в этой статье.

Зимний чемпионат

Чемпионат Мира 2022 года впервые будет проходить зимой. Дело в том, что погода в Катаре достигает 40+ градусов летом и только 20+ градусов зимой. Таким образом, организаторы планируют избежать опасной жары, которая может повредить спортсменам.

Запрет алкоголя

Алкоголь как таковой не запрещен в Катаре, но употребление его в общественных местах - серьезное преступление, за которое можно получить тюремный срок до 6 месяцев. Власти Катара пообещали создать благоприятные условия для фанов, а именно, предоставят возможность покупать и потреблять алкоголь в специально назначенных зонах. Впрочем, болельщикам рекомендуют употреблять алкоголь в умеренном количестве, чтобы избежать проблем.

Дресс-код без шорт и мини-юбок

Поскольку Катар является страной с консервативными взглядами, правила дресс-кода достаточно строгие. И хотя к туристам относятся с пониманием и не требуют от них покрывать тело с головы до ног, все же определенные правила следует соблюдать. Несмотря на возможную жару, не стоит брать с собой вещи, оставляющие колени или плечи открытыми. Это касается как мужчин, так и женщин.

Ставки на спорт – дома

Гемблинг в какой-либо форме запрещен в Катаре, наказание может быть от штрафа до тюремного срока. Поскольку ставки на футбол от букмекеров появляются за 2-3 месяца до матча, болельщикам советуют воспользоваться режимом прематч и сделать ставку до того, как садиться в самолет в Катар.

Права ЛГБТ-сообществ

На сегодняшний день права представителей ЛГБТ-сообществ не признаются правительством Катара и даже активно выступать за права сексуальных меньшинств запрещено. В рамках проведения чемпионата мира власти Катара пообещали предоставление защиты спортсменам, принадлежащим к ЛГБТ-сообществам, впрочем, неизвестной остается ситуация для туристов.