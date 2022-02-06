Под запретом. Пакеты "маечки" исчезнут из магазинов: названа дата

В Украине с марта этого года будет запрещено распространение легких и сверхлегких пластиковых пакетов, так называемых "маечек". А уже с января 2023 года из магазинов должны исчезнуть сверхтонкие пластиковые пакеты, которые используются для первичной упаковки продуктов.

Распространять пакеты "маечки" в магазинах, заведениях общественного питания и оказания услуг будет запрещено с 9 ноября 2022 года.

Каких пакетов касается запрет:

сверхтонкие пластиковые пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);

тонкие пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксоразлагаемые пластиковые пакеты.

Зачем запрещают пакеты

Как объясняют в Кабмине, запрет на пакеты "маечки" и установление минимальных цен на другие пакеты должны способствовать уменьшению спроса на пластиковые пакеты. Уменьшение спроса на пакеты должно привести к меньшему уровня использования пластика, а также уменьшению загрязнения окружающей среды.

"Люди задумались, а надо ли им этот пластик. По результатам исследований, с ноября прошлого года спрос на альтернативные упаковки, экоторбочки в Украине вырос на 178%. Люди покупают альтернативы, использование которых вследствие многократности значительно выгоднее", - пояснил и. о. главы Минэкологии Руслан Стрелец.

Правительство также ссылается на положительный опыт введения подобных ограничений в других странах мира. Так, в Турции за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%, а введение налога на пластиковые пакеты в Ирландии уменьшило спрос на 90%.