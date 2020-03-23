Запрет на выезд из Украины и дистанция в 1,5 метра: как Кабмин ужесточил карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса в очередной раз ужесточили. Правительство на внеочередном заседании 23 марта приняло ряд новых мер, подробнее - в материале РБК-Украина.

Что решило правительство

Запрет на выезд из Украины на период карантина. С 12:00 24 марта, согласно решению Кабмина, украинцам запрещено выезжать за пределы страны в туристических целях.

Закрытие аэропортов. В Украине остается работать только аэропорт "Борисполь", все остальные закрываются.

Дистанция в 1,5 метра. Все учреждения, которые работают в период карантина, должны установить отметки социальной дистанции в 1,5 м. За соблюдением дистанции будет следить полиция.

ЧС еще в трех областях. Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Таким образом, ЧС уже действует в 9 областях.

Запрет на экспорт этилового спирта. До 1 июня, по решению правительства, из Украины запрещается экспорт этилового спирта.

Что было раньше

Карантин в Украине действует с 12 марта и предварительно до 3 апреля. На это время по всей стране закрыли школы, университеты, детские сады, запретили проводить массовые мероприятия, закрыты ТРЦ, бары, кафе и рестораны. Кроме того, введения карантина отразилось и на работе транспорта: в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, а наземный общественный транспорт работает с ограничениями. В частности действует ограничение на число пассажиров - не больше 10 человек. В Киеве эти меры еще более жесткие - к проезду в транспорте допускаются только работники критически важной инфраструктуры и по пропускам.

Кроме того, в Украине запрещены междугородние перевозки, также закрыт въезд для иностранцев.