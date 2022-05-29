Запрет на выезд для Порошенко может помешать Украине получить статус кандидата в члены ЕС, - евродепутат

Депутат Европейского парламента от Германии, член комитета Европарламента по иностранным делам и докладчик по Украине Михаэль Галер считает, что запрет на выезд для Петра Порошенко портит имидж Украины.

По его мнению, эта ситуация играет на руку тем, кто не хочет видеть Украину кандидатом в члены ЕС.

"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций нужно избегать. Конечно, эти события не способствуют имиджу Украины за рубежом", - заявил евродепутат.

Также по его словам, на Западе есть те, кто колеблется относительно этого, а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом.

"Такое поведение и такая практика явно, по моему мнению, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину. И пока я могу апеллировать только к тем, кто может это остановить и выпустить его за границу. Поэтому он должен успеть до вторника на Конгресс ЕНП в Роттердаме", - подчеркнул евродепутат.