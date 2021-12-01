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Запрет на путешествия не помешает распространению "Омикрона": в ВОЗ дали рекомендации

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Среда 01 декабря 2021 18:07
Запрет на путешествия не помешает распространению "Омикрона": в ВОЗ дали рекомендации Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, страны должны принимать лишь меры по снижению риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.

"Мы призываем все страны принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Это включает меры по задержке или сокращению распространения нового варианта, такие как скрининг пассажиров перед поездкой и/или по прибытии, или применение карантина к международным путешественникам. Общие запреты на поездки не смогут предотвратить международное распространение "Омикрона", и они ложатся тяжелым бременем на жизнь и средства к существованию", - заявил он.

Напомним, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Кроме того, ЕС намерен рекомендовать странам пересматривать условия въезда, чтобы сдержать распространения штамма "Омикрон".

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