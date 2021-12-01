Заборона на подорожі не завадить поширенню "Омікрону": у ВООЗ дали рекомендації

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, країни повинні вживати лише заходів щодо зниження ризику.

"Ми закликаємо всі країни вжити раціональних, пропорційних заходів щодо зниження ризику відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Це включає заходи щодо затримки або скорочення поширення нового варіанту, такі як скринінг пасажирів перед поїздкою та/або після прибуття, або застосування карантину до міжнародних мандрівників. Загальні заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню "Омікрону", і вони лягають важким тягарем на життя і засоби до існування", - заявив він.