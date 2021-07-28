Запрет на приватизацию ГТС усложнил Украине противостояние построению "Северного потока - 2", - Коболев

Принятый в 2019 году закон о анбандлинге "Нафтогаза" был успешным и газовая отрасль благодарна парламенту. Но политический компромисс, на который пришлось пойти, усложнил противостояние построению "Северного потока - 2".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева во время круглого стола в украинском кризисном медиа-центре.

"Чего не удалось сделать - избежать полного запрета на приватизацию ГТС. И я убежден, что те проблемы, которые Украина имеет с "Северным потоком - 2" частично является следствием нашего отказа от потенциальных партнерств как с газотранспортной системой так и с газохранилищами. Это была ошибка, мы об этом говорили. К сожалению политический компромисс был именно такой", - заявил он.

Коболев также выразил надежду, что парламент учтет цену таких компромиссов и не допустит их в законе о корпоративном управлении, второе чтение которого назначено на осень этого года.

Он также считает, что новый закон, принятый в первом чтении, должен сконцентрироваться не в назначении руководителя, финансовых планах, а в политике собственности любого предприятия. Ведь именно этот документ позволяет определить государству - для чего государству предприятие и какие задачи перед ним стоят.

"Если наблюдательный совет отобран некорректно, перенасыщен политическими назначениями, которые не понимают как работает это предприятие, то это будет иметь негативные последствия для компаний, которыми они управляют. И важно, чтобы этот закон сделал этот процесс не только прозрачным, но и объективным. Чтобы мы могли определять по определенным критериям качество того или иного члена наблюдательного совета", - резюмировал он.