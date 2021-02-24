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Запрет на посадку и высадку пассажиров и блок-посты: на Прикарпатье усилят карантин

Новина українською → Украина, Среда 24 февраля 2021 09:34
Запрет на посадку и высадку пассажиров и блок-посты: на Прикарпатье усилят карантин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 26 февраля ужесточают карантин. Область окажется в "красной" зоне карантина.

Подробнее о новых ограничениях - в материале РБК-Украина.

Решение об ужесточении карантина приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Новые ограничения будут включать:

  • запрет на посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них;
  • на въездах и выездах из области будут оборудованы контрольно-пропускные пункты;
  • на блок-постах медработники будут проводить термоскрининг и опрос граждан, относительно наличия у них респираторных симптомов.

Таким образом, с пятницы в Ивано-Франковской области начнет действовать "красная зона" карантина.

"Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространения болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступил в силу адаптивный карантин.

Также РБК-Украина писало, что в "красную" зону карантина попали уже две области, семь областей - в "оранжевой".

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