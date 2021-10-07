Заправился на UPG – загораешь на Мальдивах

Можно долго мечтать об отпуске в одном из самых красочных уголков мира, а можно воспользоваться качественным сервисом, заправить автомобиль высококачественным топливом и уже вскоре паковать чемоданы в отпуск. Сеть АЗК UPG подвела итоги национальной акции «UPG заправляет на Мальдивы» и назвала имя обладателя суперприза – путевки на отдых стоимостью 200 000 грн.

Акция вызвала большой интерес среди украинцев, поэтому с 26 июня по 3 октября в ней приняли участие более 300 тыс. клиентов UPG. В этот период автомобилисты-собственники бонусной карты UPGgood, имели возможность заправиться качественным топливом с дополнительной выгодой: выиграть ценные призы. Приобретя от 25 литров топлива в сети АЗК, водители принимали участие в розыгрыше 50 конструкторов LEGO и 30 Sony Playstation 5. 20 водителей-счастливчиков стали обладателями сертификатов на путешествие номиналом в 20 000 грн. Кроме того, во время акции клиенты получили еще 150 тысяч моментальных подарков: бургеры, хот-доги, напитки и дополнительные бонусы на UPGgood.

Однако, больше всего фортуна улыбнулась киевлянину Роману Бевзу, который, вместе с семьей, уже вскоре проведет отпуск на берегу Индийского океана.

«Уже больше, чем полтора года я постоянный клиент UPG, автомобиль заправляю дважды в неделю до полного бака. Выбираю топливо upg100, поскольку у меня мощный двигатель. Я очень доволен состоянием своего автомобиля в целом. Недавно в этом убедился, посетив плановое ТО.», – рассказал обладатель путевки на Мальдивы.

Счастливчик признался, что не мог поверить в такой щедрый подарок, вплоть до момента, пока не взял сертификат в руки.

В UPG комментируют, что приятно удивлять автомобилистов для них стало доброй традицией, поэтому уже в октябре стартует новая национальная акция. Компания будет дарить своим клиентам баки топлива и множество других подарков.

«Позитивные эмоции сегодня нужны нам всем, поэтому компания с удовольствием делится ими со своими клиентами. UPG – это любовь с первого бака. Смотря на улыбающиеся лица водителей, которые не только заправились качественным топливом, но и получили приятный сюрприз, мы уверенны, что это так и есть.», – рассказывает маркетинг-директор компании Надежда Ганулич-Манукян.

Для участников программы лояльности UPGgood предусмотрены и другие приятные сюрпризы, поэтому компания призывает водителей регистрироваться и всегда оставаться в курсе выгодных предложений.