"Запорожсталь" заработал на 50% мощности

По его словам, из-за войны производство на комбинате пришлось консервировать на 33 дня, потом заново восстанавливать. Возникли также проблемы с логистикой - снабжением сырьем и отгрузкой готовой продукции.

"После того как линия фронта была отодвинута от Запорожья, у нас появилась возможность возобновить наше производство. Сначала были запущены литейно-механический завод и коксохимический", - сказал Мироненко.

Гендиректор "Запорожстали" также уточнил, что в первую очередь запустили аглофабрику, две доменные печи. После этого заработал полный цикл - мартеновские и прокатные цеха комбината.

"Производственную цепочку мы восстановили, сейчас она работает на 40-50% от своей мощности", - добавил Мироненко.

Рыженков заявил, что криворожские предприятия работают на 40% мощностей.

"Основной сдерживающий фактор - логистика и рынки сбыта. То, что можем доставлять нашим потребителям в Европу, мы, конечно, производим и поставляем. Однако для нас сегодня очень важно, чтобы были разблокированы черноморские порты Украины - Южный, ТИС. Сейчас решаем вопросы по поставке морскими путями", - подчеркнул гендиректор "Метинвеста".

По его словам, есть первые попытки построить логистику через порты Балтики и Румынии.

"В апреле уже загружаем корабль в Констанце и Свиноуйсьце и будем пытаться это развивать. Надеюсь, нам удастся решить эти вопросы, тогда компания сможет скачать криворожские предприятия на 100% работы", - сообщил он.