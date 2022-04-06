"Запорожсталь" выводит из консервации оборудование и частично восстанавливает производство

В соответствии с дорожной картой по расконсервации производства, "Запорожсталь" частично вывел из режима горячей консервации аглофабрику, запущены три из шести агломашин с производства агломерата, в доменном цехе вошли в работу на пониженных параметрах две из четырех доменных печей - домны № 3 и 4.

На запуске доменного производства присутствовали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, а также народные депутаты.

"Верим в Украину и знаем, в чем сегодня нуждается государство - возрождение национальной экономики. Постепенно восстанавливаем производство и делаем все необходимое для того, чтобы заработать на полную мощность. В Запорожье уже частично восстановлены производственные процессы на "Запорожкоксе", "Запоріжвогнетриві" и ЗЛМЗ. "Запорожсталь" также возвращается к жизни. Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием - мирным трудом", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Для обеспечения стабильности производственного процесса уже работают транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие вспомогательные подразделения комбината. Постепенно, с получением на доменных печах чугуна, в работу будут введены следующие звенья производственной цепи: сталеплавильная печь, стан-слябинг-1150, прокатные станы цеха горячей и холодной прокатки.

Рабочие смены для работников "Запорожстали" скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом.