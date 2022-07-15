"Запорожсталь" призвала президента и Кабмин ввести санкции против воров украинского металла

Металлургический завод "Запорожсталь" группы "Метинвест" обратился с официальным письмом к президенту и Кабинету министров с призывом наложить санкции на компании и лиц, которые причастны к краже из Мариуполя украинской металлопродукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо завода, которое есть в распоряжении редакции.

Санкции "Запорожсталь" призывает ввести против российской компании "Управляющая компания Река-Море", зарегистрированной в Ростове-на-Дону, ее руководителя Геннадия Арустамова, а также против всех, кто причастны к перевозке, погрузки и продажи ворованной продукции.

Среди санкций, которые предлагает компания - блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства активов, которые им принадлежат, и многое другое.

В компании отмечают, что лица незаконно захватывали и перепродавали имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем установили угрозу национальным экономическим интересам. Так, судно под названием РМ-3, которое принадлежит указанной компании, зашло в Мариупольский порт, загрузилось украинской металлопродукцией и направилось в Ростов.

"Разрешение оккупационной администрации (под контролем РФ, - ред.) нагрузки чужой продукции на судно, активное освещение этого события в российских СМИ и сообщения о наличии якобы "договора", по которому осуществляется вывоз продукции, свидетельствуют о содействии и/или допущения со стороны РФ хищение продукции украинских заводов, и о грабеже имущества. Для защиты своих прав мы обратились в правоохранительные органы", - сказано в обращении.

В "Запорожстали" подчеркнули: за откровенный грабеж украинские предприятия остались без имущества, а бюджет - без наполнения.

"Деятельность указанных выше лиц, а также РФ, угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц, и создает препятствия для устойчивого финансового развития", - подчеркивается в письме.

Поэтому предприятие обратилось к Зеленскому и правительству с просьбой внести на рассмотрение СНБО введение санкций в отношении этих лиц, а также - в отношении всех других физических и юридических лиц, которые перевозят, выгружают, продают и перепродают похищенную продукцию.

Как известно, Россия цинично ворует из Мариуполя металлопродукцию, которая была выработана металлургическими заводами "Азовсталь", ММКИ и "Запорожсталь". В Ростов отправилось минимум три корабля, груженные металлом: это те кражи, о которых Россия рассказала сама в федеральных новостях.

"Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожсталь" обратились в своих международных партнеров и компаний-операторов морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения, а сразу сообщать об этом "Метинвест".