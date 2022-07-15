"Запоріжсталь" закликала президента та Кабмін ввести санкції проти крадіїв українського металу

Металургійний завод "Запоріжсталь" групи "Метінвест" звернувся з офіційним листом до президента та Кабінету міністрів з закликом накласти санкції на компанії та осіб, які причетні до крадіжки з Маріуполя української металопродукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист заводу, який є у розпорядженні редакції.

Санкції "Запоріжсталь" закликає ввести проти російської компанії "Управляюча компанія Река-Море", зареєстрованої у Ростові-на-Дону, її керівника Геннадія Арустамова, а також проти всіх, хто причетні до перевезення, вантаження та продажу краденої продукції.

Серед санкцій, які пропонує компанія - блокування активів, припинення торгових операцій, стягнення в дохід держави активів, які їм належать, та багато іншого.

В компанії наголошують, що особи незаконно захоплювали та перепродавали майно українських підприємств на тимчасово окупованій території, чим встановили загрозу національним економічним інтересам. Так, судно під назвою РМ-3, яке належить вказаній компанії, зайшло до Маріупольського порту, завантажилось українською металопродукцією та попрямувало до Ростова.

"Дозвіл окупаційної адміністрації (під контролем РФ, - ред.) щодо навантаження чужої продукції на судно, активне висвітлення цієї події у російських ЗМІ та повідомлення про наявність нібито "договору", за яким здійснюється вивезення продукції, свідчать про сприяння та/або допущення з боку РФ викрадення продукції українських заводів, та про грабіж майна. Для захисту своїх прав ми звернулися до правоохоронних органів", - сказано у зверненні.

У "Запорожсталі" підкреслили: через відвертий грабунок українські підприємства залишились без майна, а бюджет - без наповнення.

"Діяльність вище вказаних осіб, а також РФ, загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України, порушує право власності фізичних та юридичних осіб, та створює перешкоди для сталого фінансового розвитку", - підкреслюється у листі.

Тому підприємство звернулося до Зеленського та уряду з проханням внести на розгляд РНБО введення санкцій стосовно цих осіб, а також - щодо всіх інших фізичних та юридичних осіб, які перевозять, вивантажують, продають та перепродають викрадену продукцію.

Як відомо, Росія цинічно краде з Маріуполя металопродукцію, яка була вироблена металургійними заводами "Азовсталь", ММКІ та "Запоріжсталь". До Ростова вирушило мінімум три кораблі, навантажені металом: це ті крадіжки, про які Росія розповіла сама у федеральних новинах.

"Азовсталь", ММК ім. Ілліча та "Запоріжсталь" звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження, а відразу повідомляти про це "Метінвест".