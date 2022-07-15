ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Запоріжсталь" закликала президента та Кабмін ввести санкції проти крадіїв українського металу

Новость на русском →
П'ятниця 15 липня 2022 12:54
"Запоріжсталь" закликала президента та Кабмін ввести санкції проти крадіїв українського металу Фото: "Запоріжсталь" закликала президента та Кабмін ввести санкції проти крадіїв українського металу (gmk center)
Автор: Олександр Мороз

Металургійний завод "Запоріжсталь" групи "Метінвест" звернувся з офіційним листом до президента та Кабінету міністрів з закликом накласти санкції на компанії та осіб, які причетні до крадіжки з Маріуполя української металопродукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист заводу, який є у розпорядженні редакції.

Санкції "Запоріжсталь" закликає ввести проти російської компанії "Управляюча компанія Река-Море", зареєстрованої у Ростові-на-Дону, її керівника Геннадія Арустамова, а також проти всіх, хто причетні до перевезення, вантаження та продажу краденої продукції.

Серед санкцій, які пропонує компанія - блокування активів, припинення торгових операцій, стягнення в дохід держави активів, які їм належать, та багато іншого.

В компанії наголошують, що особи незаконно захоплювали та перепродавали майно українських підприємств на тимчасово окупованій території, чим встановили загрозу національним економічним інтересам. Так, судно під назвою РМ-3, яке належить вказаній компанії, зайшло до Маріупольського порту, завантажилось українською металопродукцією та попрямувало до Ростова.

"Дозвіл окупаційної адміністрації (під контролем РФ, - ред.) щодо навантаження чужої продукції на судно, активне висвітлення цієї події у російських ЗМІ та повідомлення про наявність нібито "договору", за яким здійснюється вивезення продукції, свідчать про сприяння та/або допущення з боку РФ викрадення продукції українських заводів, та про грабіж майна. Для захисту своїх прав ми звернулися до правоохоронних органів", - сказано у зверненні.

У "Запорожсталі" підкреслили: через відвертий грабунок українські підприємства залишились без майна, а бюджет - без наповнення.

"Діяльність вище вказаних осіб, а також РФ, загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України, порушує право власності фізичних та юридичних осіб, та створює перешкоди для сталого фінансового розвитку", - підкреслюється у листі.

Тому підприємство звернулося до Зеленського та уряду з проханням внести на розгляд РНБО введення санкцій стосовно цих осіб, а також - щодо всіх інших фізичних та юридичних осіб, які перевозять, вивантажують, продають та перепродають викрадену продукцію.

Як відомо, Росія цинічно краде з Маріуполя металопродукцію, яка була вироблена металургійними заводами "Азовсталь", ММКІ та "Запоріжсталь". До Ростова вирушило мінімум три кораблі, навантажені металом: це ті крадіжки, про які Росія розповіла сама у федеральних новинах.

"Азовсталь", ММК ім. Ілліча та "Запоріжсталь" звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження, а відразу повідомляти про це "Метінвест".

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожсталь Кабінет Міністрів України
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року