"Запорожсталь" призвала операторов морских портов не покупать украденную Россией сталь

"В первый день войны в мариупольском порту была металлургическая продукция, произведенная на Запорожском металлургическом комбинате. Сейчас мы не имеем физического доступа к таким продуктам и контроля над ними", - указано в письмах.

По данным из открытых источников, которые приводит предприятие, российская компания "Река-море" в сотрудничестве с российскими представителями начала загрузки судна "РМ-3" металлургической продукцией - хотя не имеет никаких полномочий на такие действия.

"Этим мы заявляем, что есть большая вероятность хищения и контрабанды нашей металлургической продукции. Незаконные действия по захвату и возобновлению деятельности Мариупольского порта свидетельствуют о том, что наша краденая металлургическая продукция может быть незаконно экспортирована и предлагаемая для продажи вам как возможным клиентам", - предупреждают на предприятии.

В компании заверили, что будут предпринимать все возможные юридические усилия, чтобы добиться строгой юридической ответственности для всех преступников и их сообщников, и вернуть продукцию законным владельцам.

"Мы просим вас содействовать защите прав на похищенную продукцию и отклонять любые предложения по похищенной металлургической продукции. Любая покупка таких краденых продуктов не будет считаться добросовестным. Зато просим тщательно проверять каждую сделку и/или договоренности относительно любой металлургической продукции сомнительного происхождения, особенно такой продукции, которая происходит из временно оккупированных украинских городов - Мариуполя, Херсона и/или Севастополя, или происходит из русские города Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новороссийск, но никогда ранее не поставлялись из таких городов", - отмечают на предприятии.

Также в компании призвали тщательно проверять сертификаты происхождения и товаросопроводительные документы на металлургическую продукцию, которую будет пытаться продать Россия, и отклонять сделки, которые вызывают подозрение.

Как известно, Россия похитила уже минимум три корабля украинского металла из Мариупольского порта.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, работу порта сейчас полностью восстановили, поэтому Россия готова к "мародерства в промышленных масштабах".

Раньше заводы "Азовсталь"и ММК им. Ильича, расположенные в Мариуполе, обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело в отношении грабежа россиянами продукции, которая принадлежит украинским заводам.

Акционер компании "Метинвест" Ринат Ахметов заявил, что компания SCM потребует от России компенсации за то, что она "цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе", что является грабежом и наглым нарушением международного права.