"Запорожсталь" посетил посол Австрии

Комбинат "Запорожсталь" посетил чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комбината.

В частности, посол ознакомился с экологической модернизацией комбината, в том числе с работой травильной линии НТА-4 цеха холодной прокатки №1 и главной диспетчерской предприятия.

И.о. генерального директора комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко обсудил с представителями австрийской делегации экологические решения, которые были применены при реконструкции травильного отделения ЦХП №1.

Как сообщили в "Запорожстали", благодаря строительству травильной линии НТА-4 с установкой регенерации соляной кислоты полностью прекращен сброс отработанных травильных растворов в реку Днепр, а также паров серной кислоты. Замкнутый производственный цикл предусматривает восстановление и очистку отработанной соляной кислоты с последующим возвратом в производство.

Отмечается, что строительство уникальной линии соляно-кислотного травления НТА-4 "Запорожстали" стало возможным благодаря сотрудничеству с австрийскими партнерами и привлечением Австрийского контрольного банка (OeKB). В ходе встречи также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Сотрудничество Австрии с комбинатом "Запорожсталь" имеет положительный результат для экологии города. Мы убедились, что производство с замкнутым циклом эффективно работает, не причиняя вреда окружающей среде", - отметил Пфандлер.

Как известно, с 2012 года в экологическую модернизацию "Запорожстали" направлено более 10 млрд гривен "зеленых" инвестиций. На комбинате отмечают, что природоохранные решения позволили существенно снизить нагрузку на регион и улучшить экологическую ситуацию в городе.

"Крупнейшие из реализованных проектов: полная реконструкция газоочистного оборудования аглофабрики, что позволило снизить выбросы пыли на 90%, серного ангидрида на 50%. Полная экологическая реконструкция доменных печей, со строительством новой доменной печи №3. Запуск комплексов переработки отходов металлургического производства ALTA и АМКОМ, которые позволяют ежегодно снижать объемы отходов металлургического производства и возвращать в производственный процесс сотни тысяч тонн железосодержащих образований", - рассказали в пресс-службе.

В 2019 году комбинат ввел в эксплуатацию современный комплекс перехвата промышленно-ливневых стоков, что позволяет сократить сброс промышленных вод в Днепр на 5 млн м³ в год.