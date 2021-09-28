На Запорожской таможне разоблачили схему взяток на десятки миллионов гривен

По данным следствия, сотрудники Запорожской таможни в 2019 году организовали схему, основанную на сотрудничестве с "недобросовестными предпринимателями", по нарушению правил таможенного оформления. Они умышленно нарушали процедуры административных взысканий.

Только по одному установленному эпизоду, через служебную "халатность" сотрудников таможни государственный бюджет недополучил 42 млн гривен. "Служащий таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд", - уточнили в СБУ.

В результате административное производство было закрыто на основании истечения сроков наложения взыскания.

Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает всех причастных к коррупционной схеме.