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На Запорожской таможне разоблачили схему взяток на десятки миллионов гривен

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Запорожье, Вторник 28 сентября 2021 17:57
На Запорожской таможне разоблачили схему взяток на десятки миллионов гривен Фото: должностных лиц Запорожской таможни разоблачили в коррупции (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на Запорожской таможне на десятки миллионов гривен. Должностные лица умышленно нарушали процедуру административных взысканий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, сотрудники Запорожской таможни в 2019 году организовали схему, основанную на сотрудничестве с "недобросовестными предпринимателями", по нарушению правил таможенного оформления. Они умышленно нарушали процедуры административных взысканий.

Только по одному установленному эпизоду, через служебную "халатность" сотрудников таможни государственный бюджет недополучил 42 млн гривен. "Служащий таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд", - уточнили в СБУ.

В результате административное производство было закрыто на основании истечения сроков наложения взыскания.

Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает всех причастных к коррупционной схеме.

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Служба безопасности Украины Государственная таможенная служба коррупция
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