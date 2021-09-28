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На Запорізькій митниці викрили схему хабарів на десятки мільйонів гривень

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Запоріжжя, Вівторок 28 вересня 2021 17:57
На Запорізькій митниці викрили схему хабарів на десятки мільйонів гривень Фото: посадовців Запорізької митниці викрили в корупції (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему на Запорізькій митниці на десятки мільйонів гривень. Посадові особи умисно порушували процедуру адміністративних стягнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, співробітники Запорізької митниці у 2019 році організували схему, засновану на співпраці з "недобросовісними підприємцями", щодо Порушення правил митного оформлення. Вони умисно порушували процедури адміністративних стягнень.

Тільки по одному встановленому епізоду, через службову "недбалість" співробітників митниці державний бюджет недоотримав 42 млн гривень. "Службовець митниці не виконав своїх обов'язків належним чином і не передав у встановлений термін матеріали про адміністративне правопорушення до суду", - уточнили в СБУ.

В результаті Адміністративне провадження було закрито на підставі закінчення строків накладення стягнення.

Зараз одному із співробітників Запорізької митниці повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Розслідування кримінальної справи триває. Слідство встановлює всіх причетних до корупційної схеми.

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Служба безпеки України Державна митна служба коррупция
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