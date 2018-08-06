В Запорізькій області в будівлю сільради кинули "коктейль Молотова"

Подія сталася в обід, 5 серпня 2018 року, в Кам’янсько-Дніпровському районі

В Запорізькій області невідомі кинули в будівлю сільської ради "коктейль Молотова". Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління поліції.

Як зазначається, подія сталася вчора в обід, 5 серпня 2018 року, в Кам’янсько-Дніпровському районі - правоохоронцям надійшла інформація про пожежу в адмінбудівлі, внаслідок якої було пошкоджено віконну раму.

Внаслідок події постраждалих немає. Правоохоронці встановили, що невідомі кинули всередину будівлі ємність з займистою речовиною та втекли. У ході огляду місця події правоохоронці вилучили скляні пляшки, у яких залишилася запальна суміш.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Фото: місце події (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному невідомі кинули "коктейль Молотова" у приміщення грального закладу. На момент пожежі у закладі перебувало четверо осіб обслуговуючого персоналу. Ніхто не постраждав. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.