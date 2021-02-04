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В Запорожской области заработала "горячая" линия для помощи пострадавшим от пожара в больнице

Автор: РБК-Украина

На базе Запорожской облгосадминистрации будет действовать круглосуточная "горячая" линия 0 800 503 508 для помощи пострадавшим в результате пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом заявил председатель облгосадминистрации Александр Старух во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пожар в областной инфекционной больнице возник 3 февраля в 23.25 на первом этаже помещения. По предварительным данным, пожар возник из-за возгорания медицинского оборудования. В помещении не была установлена пожарная сигнализация.

Старух отметил, что 5 февраля в Запорожской области объявлен День траура и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Также хочу поблагодарить спасателей, которые своевременно и слаженно отреагировали на это событие. Если бы не они, погибших могло быть больше", - заявил Старух.

Напомним, в реанимацию Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо людей. Открыто дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Вместе с тем в Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

После этого в Запорожье полетел министр здравоохранения України Максим Степанов.

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