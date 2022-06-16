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В Запорожской области загорелся химзавод: есть ли опасность для людей

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Украина, Четверг 16 июня 2022 22:34
В Запорожской области загорелся химзавод: есть ли опасность для людей Фото: e Пологах Запорожской области загорелся химзавод (telegram.dsns)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м. Данные по пострадавшим уточняются.

Сейчас ситуация является контролируемой. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.В Запорожской области загорелся химзавод: есть ли опасность для людей

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Запорожская область
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