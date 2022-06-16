У Запорізькій області загорівся хімзавод: чи є небезпека для людей
Фото: e Пологах Запорізької області загорівся хімзавод (telegram.dsns)
Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.
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