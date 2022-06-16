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У Запорізькій області загорівся хімзавод: чи є небезпека для людей

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Україна, Четвер 16 червня 2022 22:34
У Запорізькій області загорівся хімзавод: чи є небезпека для людей Фото: e Пологах Запорізької області загорівся хімзавод (telegram.dsns)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.У Запорізькій області загорівся хімзавод: чи є небезпека для людей

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