В Запорожской области усиливают карантин

В Запорожской области усиливают карантинные мероприятия на майские праздничные выходные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области

Так, в курортных районах установят дополнительные КПП и закроют проезд к прибрежной территории Азовского моря.

"... в Запорожской области в периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая необходимо: с 08:00 30 апреля до 08:00 4 мая и с 08:00 8 мая до 23:59 11 мая организовать функционирование дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, с целью недопущения въезда без необходимости граждан из других районов области и регионов страны. А именно: автодорога Т-0820 Акимовка-Кирилловка (въезд в село Лиманское Акимовского района со стороны пгт Акимовка) и перекресток улиц Курортная и Морская г. Приморск", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководству курортных районов поручено разработать четкий механизм осуществления проезда через КПП транспортными средствами. В частности, предусмотрев возможность предоставления разрешения на проезд: грузовых автомобилей для перевозки необходимых товаров; транспортных средств физических лиц, зарегистрированных проживают или имеют в собственности объекты недвижимости на территории определенных районов; транспортных средств физических лиц, работающих на стратегических объектах; лицам с инвалидностью, престарелых и другим социально незащищенным слоям населения в случае крайней необходимости; больным и при форс-мажорных обстоятельствах.

Региональная комиссия также рекомендует гражданам без необходимости не выходить на улицу. Работа общественного транспорта будет запрещена, кроме как с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 часов с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

Также поручено усилить контроль за запретом посещения населением парков, скверов, зон отдыха и тому подобное.

Напомним, с 29 апреля в Херсонской области закрыли на въезд и выезд город Каховка. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Город будет закрыт до 06:00 4 мая.