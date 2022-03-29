В Запорожской области терроборона нанесла оккупантам очередные потери и уничтожила "Град"

Отмечается, что Силы обороны Запорожья и Запорожского края своими действиями сдерживают развитие наступления противника, систематически нанося оккупационным войскам рф потери и продолжая уничтожать вражескую технику.

На некоторых участках терроборона переходит к контратакам.

Так, вечером в понедельник подразделениями Сил обороны Запорожского края были уничтожены 6 оккупантов, 12 - ранены, уничтожены 3 автомобиля, 1 реактивная система залпового огня "Град" и один БПЛА "Орлан 10, рассказал полковник ВСУ Арефьев.

Кроме того, на днях бойцы ТРО разбили несколько единиц российской военной техники: в освобожденном селе Малиновка украинские защитники уничтожили вражеский БТР-82, под Гуляйполем - взорвали боеву машину оккупантов.

"В селах Пологовского района - Константиновка, Млечное, Федоровка, Решетиловское - с 03 марта 2022 года находятся оккупанты. Они разграбили магазины, местных с территории не выпускают.

На временно оккупированных территориях Запорожского края российскими военными проходят выборочные задержания мирных жителей, после чего некоторые из них исчезают. Среди пропавших граждан: журналисты, главы общин, чиновники. Таким образом, российская армия использует на оккупированной территории те же террористические методы, которые использовала на Донбассе в 2014 году", - говорится в сообщении.