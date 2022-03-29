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В Запорожской области терроборона нанесла оккупантам очередные потери и уничтожила "Град"

Фото: РСЗО "Град" (vitalykuzmin.net)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожской области бойцы территориальной обороны продолжают наносить российским оккупантам потери в живой силе и военной технике. Защитники края ликвидировали вражеских солдат, уничтожили несколько единиц транспорта, один беспилотник и РСЗО "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева.

Отмечается, что Силы обороны Запорожья и Запорожского края своими действиями сдерживают развитие наступления противника, систематически нанося оккупационным войскам рф потери и продолжая уничтожать вражескую технику.

На некоторых участках терроборона переходит к контратакам.

Так, вечером в понедельник подразделениями Сил обороны Запорожского края были уничтожены 6 оккупантов, 12 - ранены, уничтожены 3 автомобиля, 1 реактивная система залпового огня "Град" и один БПЛА "Орлан 10, рассказал полковник ВСУ Арефьев.

Кроме того, на днях бойцы ТРО разбили несколько единиц российской военной техники: в освобожденном селе Малиновка украинские защитники уничтожили вражеский БТР-82, под Гуляйполем - взорвали боеву машину оккупантов.

"В селах Пологовского района - Константиновка, Млечное, Федоровка, Решетиловское - с 03 марта 2022 года находятся оккупанты. Они разграбили магазины, местных с территории не выпускают.

На временно оккупированных территориях Запорожского края российскими военными проходят выборочные задержания мирных жителей, после чего некоторые из них исчезают. Среди пропавших граждан: журналисты, главы общин, чиновники. Таким образом, российская армия использует на оккупированной территории те же террористические методы, которые использовала на Донбассе в 2014 году", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 марта бойцы ВСУ в Херсонской области отбили атаку врага и захватили два трофейных танка.

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