У россиян проходят перестрелки между "своими", - ГУР

Мародерство и изнасилование, а также вооруженные разборки между своими стали обычным явлением в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта, который удалось перехватить ГУР.

"У нас третья рота пехоты - 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят "наших там нет". Все едут туда, все "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дура: наша артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - рассказывают разведчики.

Разведчики добавляют, что массовое мародерство стало обычным явлением. А в соседнем селе оккупанты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Кроме того, их подразделение понесло большие потери. В строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. Когда ВСУ уничтожили технику подразделения, командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами.

"Когда боевые машины взорвали, он сказал "теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Нам так сказал комбат", - передают разговор оккупанта разведчики.