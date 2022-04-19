В Запорожской области продолжаются бои и существенно обострилась ситуация, - глава ОВА

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что бои в области активизировались существенно и обострилась ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву председателя в телемарафоне.

"В настоящее время бои активизировались существенно. Пологовский район, там обострилась ситуация. Боестолкновения активизировались. Ребята держат линию обороны, но идет массированное наступление противника" - сказал Старух.

По его словам, в Пологовском районе существенно обострилась ситуация.

Ранее мы сообщали, что оккупанты из "Градов" атаковали город и село в Запорожской области.

Также мы писали, что в Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищениях людей россиянами.

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