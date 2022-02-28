В Запорожской области продлили комендантский час
Фото: глава Запорожской ОГА Александр Старух (zoda.gov.ua)
С понедельника, 28 февраля, Запорожской области приняли решение продлить действие комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00 и заканчиваться в 6:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА в Facebook.
"В Запорожье с сегодняшнего дня она действует с 19.00 до 06.00", - заявил глава ОГА Александр Старух.
При этом он добавил, что в этот промежуток времени запрещено перемещаться по улицам города и вообще покидать дома.