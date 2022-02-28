ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области продлили комендантский час

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 28 февраля 2022 12:06
В Запорожской области продлили комендантский час Фото: глава Запорожской ОГА Александр Старух (zoda.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 28 февраля, Запорожской области приняли решение продлить действие комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00 и заканчиваться в 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА в Facebook.

"В Запорожье с сегодняшнего дня она действует с 19.00 до 06.00", - заявил глава ОГА Александр Старух.

При этом он добавил, что в этот промежуток времени запрещено перемещаться по улицам города и вообще покидать дома.

Напомним, в Бердянске Запорожской области российские оккупанты расстреляли мирного жителя за то, что он не дал им мобильный телефон.

Ранее стало известно, что с начала войны на территории Украины погибли и были ранены около 5300 российских захватчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Комендантский час
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина