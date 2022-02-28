В Запорожской области продлили комендантский час

С понедельника, 28 февраля, Запорожской области приняли решение продлить действие комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00 и заканчиваться в 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА в Facebook .

При этом он добавил, что в этот промежуток времени запрещено перемещаться по улицам города и вообще покидать дома.

"В Запорожье с сегодняшнего дня она действует с 19.00 до 06.00", - заявил глава ОГА Александр Старух.

Напомним, в Бердянске Запорожской области российские оккупанты расстреляли мирного жителя за то, что он не дал им мобильный телефон.

Ранее стало известно, что с начала войны на территории Украины погибли и были ранены около 5300 российских захватчиков.