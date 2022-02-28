У Запорізькій області продовжили комендантську годину
Фото: голова Запорізької ОДА Олександр Старух (zoda.gov.ua)
З понеділка, 28 лютого, Запорізької області прийняли рішення продовжити дію комендантської години. Тепер він буде починатися о 19:00 і закінчуватися о 6: 00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА в Facebook.
"У Запоріжжі відсьогодні вона діє з 19.00 до 06.00", - заявив голова ОДА Олександр Старух.
При цьому він додав, що в цей проміжок часу заборонено переміщатися вулицями міста і взагалі залишати будинки.