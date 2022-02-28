У Запорізькій області продовжили комендантську годину

З понеділка, 28 лютого, Запорізької області прийняли рішення продовжити дію комендантської години. Тепер він буде починатися о 19:00 і закінчуватися о 6: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА в Facebook .

При цьому він додав, що в цей проміжок часу заборонено переміщатися вулицями міста і взагалі залишати будинки.

"У Запоріжжі відсьогодні вона діє з 19.00 до 06.00", - заявив голова ОДА Олександр Старух.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські окупанти розстріляли мирного жителя за те, що він не дав їм мобільний телефон.

Раніше стало відомо, що з початку війни на території України загинули і були поранені близько 5300 російських загарбників.