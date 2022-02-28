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У Запорізькій області продовжили комендантську годину

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Запоріжжя, Понеділок 28 лютого 2022 12:06
У Запорізькій області продовжили комендантську годину Фото: голова Запорізької ОДА Олександр Старух (zoda.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 28 лютого, Запорізької області прийняли рішення продовжити дію комендантської години. Тепер він буде починатися о 19:00 і закінчуватися о 6: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА в Facebook.

"У Запоріжжі відсьогодні вона діє з 19.00 до 06.00", - заявив голова ОДА Олександр Старух.

При цьому він додав, що в цей проміжок часу заборонено переміщатися вулицями міста і взагалі залишати будинки.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські окупанти розстріляли мирного жителя за те, що він не дав їм мобільний телефон.

Раніше стало відомо, що з початку війни на території України загинули і були поранені близько 5300 російських загарбників.

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Запорожская область Комендантська година
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