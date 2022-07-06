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У Запорізькій області окупанти масово пиячать: командири хочуть заборонити продаж алкоголю

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Запорізька область, Середа 06 липня 2022 11:54
У Запорізькій області окупанти масово пиячать: командири хочуть заборонити продаж алкоголю Фото: у Запорізькій області окупантам заборонять купувати алкоголь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські солдати масово пиячать. Тому їхні командири хочуть ввести заборону на продаж алкоголю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, через масове пияцтво окупанти часто порушують дисципліну і правила користування стрілецькою зброєю, залишають місця несення служби, влаштовують ДТП. Крім того, російські солдати нерідко перебувають на вогневих позиціях у нетверезому стані.

В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ Росгвардії та так званою "військово-цивільною адміністрацією" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко.

"Керівники" намагаються заборонити продаж алкоголю окупантам на територіях Михайлівської та Роздольської громад.

Нагадаємо, що у перехопленій розмові окупант розповів, як російські командири під дією алкоголю влаштовували стрілянину.

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