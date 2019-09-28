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В Запорожской области нашли тела трех человек возле железнодорожной колеи

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 08:02
В Запорожской области нашли тела трех человек возле железнодорожной колеи
Иллюстративное фото (GettyImages)

Вероятно людей сбил электропоезд

В Запорожской области обнаружили тела трех людей возле железнодорожной колеи. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что тела обнаружили в пятницу, 27 сентября, вблизи села Павловское Вольнянского района. Погибших нашли местные жители неподалеку железнодорожной колеи.

"Вероятно, они были смертельно травмированы электропоездом. Обстоятельства гибели устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил неизвестного мужчину. Происшествие произошло на переезде платформы вблизи села Кучаков. Мужчина 40-45 лет попал под грузовой поезд. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе мужчина не имел никаких документов.

А в начале сентября под Львовом школьный автобус чуть не попал под товарный поезд на железнодорожном переезде. Водитель желтого Isuzu сигналил автомобилям, которые остановились у переезда, потом попытался их о'ехать и приблизился вплотную к колее. Обошлось без жертв.

Также в августе вблизи станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда сообщением Херсон-Киев. Локомотив сразу был отведен на безопасное расстояние от пассажирских вагонов и задымление ликвидировали.

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Новости Украины поездЗапорожская областьсбил
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