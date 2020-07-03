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В Запорожской области по "Большой стройке" отремонтируют 277,5 км дорог до конца года

Новости » Транспорт     03.07.2020 - 14:09
В Запорожской области по "Большой стройке" отремонтируют 277,5 км дорог до конца года
Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Среди них - трассы Н-30 и М-18, на которых уже активно идут дорожные работы

В Запорожской области по программе "Большая стройка" отремонтируют 277,5 км дорог государственного значения. Среди них - трассы Н-30 и М-18, на которых уже активно идут дорожные работы.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Трасса М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта. 123 километра этой трассы в этом году станут идеальной дорогой. 27 километров уже. Скоро разметка", - сообщил он.

Эта трасса проходит через Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Автономную республику Крым и является частью европейского маршрута Е-105.

Трасса национального значения Н-30 Васильевка – Бердянск, расположенная в пределах Запорожской области, также будет отремонтирована до конца года.

По словам Голика, сейчас ведутся работы на 55 - 89 км трассы.

Напомним, по инициированной президентом Владимиром Зеленским программе Большая стройка" в 2020 году будет построено и отремонтировано 6,5 тысяч км дорог по всей Украине.

Ранее Юрий Голик сообщал, что в Луганской области до конца месяца завершат ремонт стратегической трассы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Запорожская областьЮрий ГоликБольшая стройка
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