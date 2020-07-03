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У Запорізькій області за "Великим будівництвом" відремонтують 277,5 км доріг до кінця року

Новини » Транспорт     03.07.2020 - 14:09
У Запорізькій області за "Великим будівництвом" відремонтують 277,5 км доріг до кінця року
Фото: ремонт доріг (facebook.com)

Серед них - траси Н-30 і М-18, на яких вже активно йдуть дорожні роботи

У Запорізькій області за програмою "Велике будівництво" відремонтують 277,5 км доріг державного значення. Серед них - траси Н-30 і М-18, на яких вже активно йдуть дорожні роботи.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"Траса М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. 123 кілометри цієї траси в цьому році стануть ідеальною дорогою. 27 кілометрів вже. Скоро розмітка", - повідомив він.

Ця траса проходить через Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку і Херсонську області, а також Автономну республіку Крим і є частиною європейського маршруту Е-105.

Траса національного значення Н-30 Василівка – Бердянськ, розташована в межах Запорізької області, також буде відремонтовано до кінця року.

За словами Голика, зараз ведуться роботи на 55 - 89 км траси.

Нагадаємо, ініційованої президентом Володимиром Зеленським програмі Велике будівництво" у 2020 році буде збудовано та відремонтовано 6,5 тисяч км доріг по всій Україні.

Раніше Юрій Голік повідомляв, що в Луганській області до кінця місяця завершать ремонт стратегічної траси.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Запорожская областьЮрій ГоликВелике будівництво
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