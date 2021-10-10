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В Запорожской области банда хотела "отжать" ферму, но помешала полиция

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Благодатное, Воскресенье 10 октября 2021 17:26
В Запорожской области банда хотела "отжать" ферму, но помешала полиция Фото: в Запорожской области задержали банду рейдеров (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожской области полицейские задержали банду рейдеров, которая пыталась "отжать" фермерское хозяйство в Пологовском районе. Участникам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Инцидент произошел еще 7 октября, но правоохранители рассказали об этом только сегодня. На территорию фермы в Благодатном на трех автомобилях приехала банда молодых людей с оружием и начала угрожать руководству фермерского хозяйства.

"Парни с демонстрацией оружия угрожали забрать урожай, заставляли главу фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства", рассказали в министерстве.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. У рейдеров изъяли четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета, а также патроны к ружьям и пистолетам. Оружие и патроны направили на баллистическую экспертизу.

"Личности всех мужчин, которые вторглись на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года. Все они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений", - отметили в МВД.

Фото: в Запорожской области задержали банду рейдеров (mvs.gov.ua)

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Министерство внутренних дел Украины Запорожская область Рейдерский захват
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