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У Запорізькій області банда хотіла "віджати" ферму, але завадила поліція

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Благодатне, Неділя 10 жовтня 2021 17:26
У Запорізькій області банда хотіла "віджати" ферму, але завадила поліція Фото: у Запорізькій області затримали банду рейдерів (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Запорізькій області поліцейські затримали банду рейдерів, яка намагалася "віджати" фермерське господарство в Пологівському районі. Учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Інцидент стався ще 7 жовтня, але правоохоронці розповіли про це лише сьогодні. На територію ферми у Благодатному на трьох автомобілях приїхала банда молодиків зі зброєю та почала погрожувати керівництву фермерського господарства.

"Молодики з демонстрацією зброї погрожували забрати врожай, примушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно та віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства", розповіли в міністерстві.

Поліцейські опитали свідків та очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження. У рейдерів вилучили чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичні пістолети, а також набої до рушниць та пістолетів. Зброю та набої направили на балістичну експертизу.

"Особи всіх чоловіків, які вторглись на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької та Дніпропетровської області від 23-х до 31-го року. Всі вони доставлені до відділення поліції для надання пояснень", - зазначили в МВС.

Фото: у Запорізькій області затримали банду рейдерів (mvs.gov.ua)

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